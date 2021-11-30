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Ломаченко — Коммі: прогноз на головний бій грудня

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Василь Ломаченко — Річард Коммі Новина оновлена 30 листопада 2021, 16:43
Василь Ломаченко — Річард Коммі

Букмекери не вірять у суперника українця.

Залишається дедалі менше часу до супербою легковаговиків (до 61,235 кг) Василь Ломаченко — Річард Коммі. Напередодні букмекери оновили свій прогноз на поєдинок, вважаючи, що Loma – однозначний фаворит.

Про це повідомляє букмекерська компанія Парі-Матч.

На думку аналітиків, українець — беззаперечний лідер поєдинку, на успіх якого можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,12. Водночас поразка Василя та нічия оцінюються у 5,50 та 26,00 відповідно. Додамо, що фахівці Парі-Матч поки що не робили прогнози на інші події поєдинку.

Прогноз букмекерів на бій Василь Ломаченко — Річард Коммі (дані за 30 листопада):

  • Парі-Матч: (перемога Ломаченко 1,12 — нічия 26,00 — перемога Коммі 5,50)

Бій Ломаченко — Коммі очолить вечір боксу 11 грудня у Нью-Йорку. В Україні трансляція шоу відбудеться 12 грудня (орієнтовний початок — о 04:00 за київським часом). Раніше "Телеграф" повідомляв, де переглянути цей поєдинок у прямому ефірі в Україні. Зазначимо, ганець Коммі свого часу володів титулом IBF у легкій вазі та втратив його в бою з Теофімо Лопесом. Василь також програвав американцю.

Додамо, що у разі перемоги Ломаченко може вийти на чемпіонський бій з новоспеченим абсолютним чемпіоном світу австралійцем Джорджем Камбососом.

Теги:
#Бокс #Василь Ломаченко #Річард Ком
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