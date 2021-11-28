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Кривдник Ломаченка втратив усі титули безповоротно: що це означає для Василя

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Теофімо Лопес — Джордж Камбосос Новина оновлена 28 листопада 2021, 10:45
Теофімо Лопес — Джордж Камбосос

Американець зробив ту саму помилку, що й українець.

У ніч на неділю, 28 листопада, у Нью-Йорку відбувся великий вечір професійного боксу, головною подією якого став супербій Теофімо Лопес — Джордж Камбосос. Реванш у цьому протистоянні не передбачається.

Про це повідомляє журналіст talkSPORT Майкл Бенсон на своїй сторінці у Twitter.

Американець Лопес у 12-раундовому поєдинку поступився австралійцю Камбососу роздільним рішенням суддів: 115-111, 112-114 та 115-112. Теофімо втратив титул абсолютного чемпіона світу у легкій вазі (до 61,235 кг). За інформацією Бенсона, у контракті на бій не було передбачено опцію реваншу. Таким чином, Джордж може робити до оголошення офіційного захисту, що захоче. До речі, у бою з американцем австралієць був претендентом на титул IBF.

Додамо, що апсет у Нью-Йорку був явно на руку Василеві Ломаченку. У жовтні 2020 року українець поступився Лопесу. Тоді пункту про реванш на бій не було і американець відмовлявся давати другий поєдинок Василеві. Після перемоги Камбососа у українця з’явилися реальні шанси повернути титули. Ломаченко високо котирується у боксерських рейтингах і у разі перемоги над Річардом Коммі, напевно, отримає чемпіонський бій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися бій Ломаченко — Коммі.

Теги:
#Бокс #Василь Ломаченко #Теофімо Лопес #Джордж Камбосос
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