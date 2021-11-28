Укр

Обидчик Ломаченко потерял все титулы безвозвратно: что это значит для Василия

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Теофимо Лопес - Джордж Камбосос Новость обновлена 28 ноября 2021, 10:45
Теофимо Лопес - Джордж Камбосос

Американец сделал ту же ошибку, что и украинец.

В ночь на воскресенье, 28 ноября, в Нью-Йорке состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал супербой Теофимо Лопес — Джордж Камбосос. Реванш в этом противостоянии не предусмотрен.

Об этом сообщает журналист talkSPORT Майкл Бенсон на своей страничке в Twitter.

Американец Лопес в 12-раундовом поединке уступил австралийцу Камбососу раздельным решением судей: 115-111, 112-114 и 115-112. Теофимо потерял титул абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,235 кг). По информации Бенсона, в контракте на бой не было предусмотрено опции реванша. Таким образом, Джордж волен делать, что захочет до объявления официальной защиты. К слову, в бою с американцем австралиец был претендентом на титул IBF.

Добавим, что апсет в Нью-Йорке был явно на руку Василию Ломаченко. В октябре 2020 года украинец уступил Лопесу. Тогда пункта о реванше на бой не было, и американец отказывался давать второй бой Василию. После победы Камбососа у украинца появились реальные шансы вернуть титулы. Ломаченко высоко котируется в боксерских рейтингах и в случае победы над Ричардом Комми наверняка получит чемпионский бой.

Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть бой Ломаченко — Комми.

Теги:
#Бокс #Василий Ломаченко #Теофимо Лопес #Джордж Камбосос
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