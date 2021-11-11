Укр

Ломаченко - Комми: где и когда смотреть бой

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
402
Ломаченко - Комми Новость обновлена 11 ноября 2021, 15:51
Ломаченко - Комми

Украинский боксер встретится с ганским "Терминатором".

В конце октября украинский боксер-легковес Василий Ломаченко официально получил в соперники ганского нокаутера Ричарда Комми. Стало известно, что этот бой в Украине эксклюзивно покажет сервис megogo.

Об этом сообщает официальный сайт транслятора. 

Прямая трансляция поединка на megogo начнется 12 декабря в 04:00 по киевскому времени. Для просмотра поединка необходима платная подписка "Спорт" (199 грн в месяц) или "Максимальная" (299 грн в месяц), стоимость пробной подписки стоит 29 грн (первые 7 дней). 

Ломаченко (15-2, 11 КО) после проигрыша Теофимо Лопесу вновь планирует подняться на вершину в легком весе. Комми (30-3-0, 27 KO) также уступил титул чемпиона небитому американцу, и теперь его ожидает встреча с одним из сильнейших боксеров дивизиона. Ожидается, что победитель противостояния выйдет на чемпионский бой.

Поединок Ломаченко — Комми пройдет в Нью-Йорке на легендарной арене "Мэдисон-сквер-гарден".

Ранее Теофимо Лопес-старший заявил, что в бою с Ломаченко судья "украл" нокаут у его сына.

Теги:
#Бокс #Василий Ломаченко #Ричард Комми
Михеил Саакашвили
Политика
Минус 20 кг? Как изменился Саакашвили за 40 дней голодовки: фото "до" и "после"
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Михеил Саакашвили
Минус 20 кг? Как изменился Саакашвили за 40 дней голодовки: фото "до" и "после"
Дата публикации
Категория
Александр Пономарев уже прокомментировал случившееся
Почему гимн Украины блокируют на Facebook и при чем тут Александр Пономарев
Дата публикации
Категория
Ситуация с беженцами в Беларуси накаляется
Беженцы ночуют в подъездах, а на границу с Польшей их свозят лукашенковские силовики, - белорусская журналистка
Дата публикации
Категория
Ринат Ахметов и Владимир Зеленский
Почему Зеленский поссорился с Ахметовым и кто выйдет победителем из этой войны
Дата публикации
Категория
"Евробляхеров" ждут не лучшие времена
Уже сегодня за евробляхи снова начнут штрафовать: что делать владельцам нерастаможенных авто