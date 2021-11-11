Ломаченко - Комми: где и когда смотреть бой

Украинский боксер встретится с ганским "Терминатором".

В конце октября украинский боксер-легковес Василий Ломаченко официально получил в соперники ганского нокаутера Ричарда Комми. Стало известно, что этот бой в Украине эксклюзивно покажет сервис megogo.

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Прямая трансляция поединка на megogo начнется 12 декабря в 04:00 по киевскому времени. Для просмотра поединка необходима платная подписка "Спорт" (199 грн в месяц) или "Максимальная" (299 грн в месяц), стоимость пробной подписки стоит 29 грн (первые 7 дней).

Ломаченко (15-2, 11 КО) после проигрыша Теофимо Лопесу вновь планирует подняться на вершину в легком весе. Комми (30-3-0, 27 KO) также уступил титул чемпиона небитому американцу, и теперь его ожидает встреча с одним из сильнейших боксеров дивизиона. Ожидается, что победитель противостояния выйдет на чемпионский бой.

Поединок Ломаченко — Комми пройдет в Нью-Йорке на легендарной арене "Мэдисон-сквер-гарден".

Ранее Теофимо Лопес-старший заявил, что в бою с Ломаченко судья "украл" нокаут у его сына.