Бой Ломаченко с "Терминатором" официально подтвержден

Украинский боксер официально получил нового соперника.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко, который входит в 10-ку лучших боксеров современности, проведет свой следующий поединок против ганского легковеса Ричарда Комми по прозвищу "Терминатор".

Об этом сообщает boxingscene.

По информации источника, поединок назначен на 11 декабря и состоится в Нью-Йорке на легендарной арене "Мэдисон-Сквер-Гарден". Об этом сообщили в эфире вечера бокса от Top Rank 30 октября на канале ESPN.

Василия и Ричарда связывают поединки с американцем Теофио Лопесом. Украинец проиграл Тео 12-раундовую схватку за титул абсолютного чемпиона мира. А вот ганец оказался в тяжелейшем нокауте в поединке с "Переворотом", потеряв свой чемпионский пояс IBF.

Боксеры уже закрыли данное поражение. Василий победил Масайоши Накатани, ярко нокаутировав японца в 9-м раунде, а Ричард избил Джексона Мартинеса. Бой Ломаченко — Комми считается самым ярким из всех возможных не чемпионских схваток в легком дивизионе. Ожидается, что победитель дуэли выйдет на титульный поединок, правда, Лопес к тому времени может уйти в новую весовую категорию и бросить пояса в легком весе.

Ранее Лопес заявил об "ограблении" в бою с Ломаченко.