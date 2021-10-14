До величия еще далеко: сразу 4 боксера опережают Усика в рейтинге лучших

Александр Усик поднялся в боксерских рейтингах, но до первого места еще далеко.

Украинский боксер-супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик после победы над Энтони Джошуа ворвался в топ-5 рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Об этом сообщает ESPN.

Усик по сравнению с предыдущим рейтингом поднялся на 4 позиции, однако этого не хватило для попадания на вершину. Выше Александра в рейтинге ESPN стоят мексиканец Сауль Альварес (средний, второй средний вес), американец Теренс Кроуфорд (полусредний вес), японец Наойя Инуэ (легчайший вес) и британец Тайсон Фьюри (тяжелый вес), который после победы над Деонтеем Уайлдером стал лучшим супертяжем мира. В рейтинге также присутствует еще один украинец Василий Ломаченко (легкий вес), который опустился на 9-ю строчку

Лучшие боксеры мира по версии ESPN

(-). Сауль Альварес (-). Теренс Кроуфорд (-). Наойя Инуэ (6). Тайсон Фьюри (9). Александр Усик (4). Эррол Спенс (5). Теофимо Лопес (7). Джош Тейлор (8). Василий Ломаченко (-). Хуан Франциско Эстрада

Отметим, сейчас Усик отдыхает, однако вскоре начнет подготовку к поединку-реваншу с Энтони Джошуа. Если второй бой с британцем не состоится, то в очереди на поединок с украинцем находятся сразу несколько топ тяжей.