До величия еще далеко: сразу 4 боксера опережают Усика в рейтинге лучших
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Александр Усик поднялся в боксерских рейтингах, но до первого места еще далеко.
Украинский боксер-супертяж, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик после победы над Энтони Джошуа ворвался в топ-5 рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.
Об этом сообщает ESPN.
Усик по сравнению с предыдущим рейтингом поднялся на 4 позиции, однако этого не хватило для попадания на вершину. Выше Александра в рейтинге ESPN стоят мексиканец Сауль Альварес (средний, второй средний вес), американец Теренс Кроуфорд (полусредний вес), японец Наойя Инуэ (легчайший вес) и британец Тайсон Фьюри (тяжелый вес), который после победы над Деонтеем Уайлдером стал лучшим супертяжем мира. В рейтинге также присутствует еще один украинец Василий Ломаченко (легкий вес), который опустился на 9-ю строчку
Лучшие боксеры мира по версии ESPN
- (-). Сауль Альварес
- (-). Теренс Кроуфорд
- (-). Наойя Инуэ
- (6). Тайсон Фьюри
- (9). Александр Усик
- (4). Эррол Спенс
- (5). Теофимо Лопес
- (7). Джош Тейлор
- (8). Василий Ломаченко
- (-). Хуан Франциско Эстрада
Отметим, сейчас Усик отдыхает, однако вскоре начнет подготовку к поединку-реваншу с Энтони Джошуа. Если второй бой с британцем не состоится, то в очереди на поединок с украинцем находятся сразу несколько топ тяжей.
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