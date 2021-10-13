Укр

В двери к Усику стучатся 4 боксера: с кем может сразиться украинец

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Александр Усик Новость обновлена 13 октября 2021, 22:54
Александр Усик

За Александром Усиком началась настоящая "охота".

Новоиспеченный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик, который в сентябре отобрал сразу четыре чемпионских пояса у британца Энтони Джошуа, является желанной целью для многих боксеров.

Об этом в интервью tribuna.com рассказал промоутер украинского чемпиона Александр Красюк.

По словам Красюка, приоритетный вариант — это реванш, ведь Усик — боксер, который держит слово. Однако, если AJ по каким-то причинам отступит, то у Александра появляется немало вариантов, в частности и объединительный поединок с другим чемпионом дивизиона Тайсоном Фьюри. К слову, "Цыганский король" хочет провести бой с украинцем, ведь в этом поединке он может стать абсолютным чемпионом мира. Кроме того, по линии WBA в двери к Усику стучится финн Роберт Хелениус, а по линии WBO — британец Джо Джойс. Также Красюк поведал, что вскоре будет назначен претендент на пояс IBF, которым также владеет украинец.

"Сейчас мы идем по плану, который наметили раньше и будем балансировать, исходя из обстоятельств", — рассказал Красюк о выборе следующего соперника для Усика.

Отметим, недавно Хелениус добыл вторую победу подряд над поляком Адамом Ковнацки, который был дисквалифицирован за удары ниже пояса.

Джо Джойс в последнем бою избил Карлоса Такама.

Ну а Тайсон Фьюри в супербою победил Деонтея Уайлдера.

Теги:
#Бокс #Александр Усик
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