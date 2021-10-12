Укр

"Усик боится": Фьюри начал "охоту" за украинцем

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
121
Александр Усик и Тайсон Фьюри Новость обновлена 12 октября 2021, 12:19
Александр Усик и Тайсон Фьюри

В команде Тайсона Фьюри считают чемпионские пояса Александра Усика своими.

Джон Фьюри-старший, отец и тренер чемпиона мира по версиям WBC и The Ring Тайсона Фьюри, который на днях добыл эффектную победу нокаутом над Деонтеем Уайлдером, заявил, что чемпионские пояса WBA, WBO и IBF Александра Усика принадлежат британцу.

Об это Джон поведал в комментарии для mirror.

По словам Фьюри-старшего, его сын уже владел этими поясами и потерял их не в бою, а из-за личных проблем (депрессия и наркотики, — прим. ред.). Кроме того, Джон абсолютно уверен, что "Цыганский король" победит украинца в объединительном поединке, ведь он намного лучше. В команде чемпиона WBC считают, что "Усик боится Фьюри", ведь знает, что британец чертовски хорош.

"Усик боится Тайсона больше, чем вы даже можете себе представить, потому что украинец знает, насколько он хорош", — заявил Джон.

Добавим, что бой Усик — Фьюри, если и состоится, то не в ближайшем будущем, ведь украинец обязан дать реванш Энтони Джошуа. Кроме того, Тайсона ждет обязательная защита пояса WBC в поединке с победителем дуэли Диллиан Уайт — Отто Валлин (30 октября).

Напомним, Фьюри владел поясами WBA, WBO и IBF после победы над Владимиром Кличко в 2015 году. После грандиозного успеха у него начались личные проблемы, из-за которых он и лишился регалий.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Уайлдер сломал руку в бою с Фьюри.

Теги:
#Бокс #Тайсон Фьюри #Александр Усик
Объединение "ЛНР" и "ДНР" невыгодно Москве - выгоднее иметь под контролем два потенциальных субъекта переговорного процесса, а не один.
Политика
Путину нужны и "ДНР", и "ЛНР", Кремль не допустит их объединения - Георгий Тука
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Объединение "ЛНР" и "ДНР" невыгодно Москве - выгоднее иметь под контролем два потенциальных субъекта переговорного процесса, а не один.
Путину нужны и "ДНР", и "ЛНР", Кремль не допустит их объединения - Георгий Тука
Дата публикации
Категория
Коронавирус - данные за вторник, 12 октября
Более 300 умерших за сутки: статистика коронавируса в Украине 12 октября
Дата публикации
Категория
Кадр из видеоконференции Германии, Украины и Франции.
Макрон анонсировал скорую встречу в Нормандском формате: подробности
Дата публикации
Категория
Отопительный сезон начинается с проблем
Тарифы на коммуналку растут, несмотря на обещания Зеленского: как Украина входит в отопительный сезон
Дата публикации
Категория
Поезд
В Украине вводят ограничения на поездки между областями: кого это коснется