"Усик боится": Фьюри начал "охоту" за украинцем

В команде Тайсона Фьюри считают чемпионские пояса Александра Усика своими.

Джон Фьюри-старший, отец и тренер чемпиона мира по версиям WBC и The Ring Тайсона Фьюри, который на днях добыл эффектную победу нокаутом над Деонтеем Уайлдером, заявил, что чемпионские пояса WBA, WBO и IBF Александра Усика принадлежат британцу.

Об это Джон поведал в комментарии для mirror.

По словам Фьюри-старшего, его сын уже владел этими поясами и потерял их не в бою, а из-за личных проблем (депрессия и наркотики, — прим. ред.). Кроме того, Джон абсолютно уверен, что "Цыганский король" победит украинца в объединительном поединке, ведь он намного лучше. В команде чемпиона WBC считают, что "Усик боится Фьюри", ведь знает, что британец чертовски хорош.

"Усик боится Тайсона больше, чем вы даже можете себе представить, потому что украинец знает, насколько он хорош", — заявил Джон.

Добавим, что бой Усик — Фьюри, если и состоится, то не в ближайшем будущем, ведь украинец обязан дать реванш Энтони Джошуа. Кроме того, Тайсона ждет обязательная защита пояса WBC в поединке с победителем дуэли Диллиан Уайт — Отто Валлин (30 октября).

Напомним, Фьюри владел поясами WBA, WBO и IBF после победы над Владимиром Кличко в 2015 году. После грандиозного успеха у него начались личные проблемы, из-за которых он и лишился регалий.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Уайлдер сломал руку в бою с Фьюри.