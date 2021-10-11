Уайлдер во время боя с Фьюри получил перелом и травму лица: подробности

Медицинская помощь понадобилась американцу сразу же после боя

Боксерский поединок между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером закончился победой для "Цыганского короля" в 11-м раудне. Американцу за бой прилетело более 150 ударов, но и это еще не все. Как оказалось, он сломал руку об британца.

Об этом сообщил тренер американского супертяжа Малик Скотт, передает Boxingscene.

По его словам, Уайлдер во время вчерашнего мегафайта повредил губу, сломал руку и палец, однако все равно выстоял бой и показал себя великолепно. За помощью американский боксер обратился сразу после боя. Как говорит его тренер, "жизнь продолжается" и все будет хорошо.

"Я всегда говорил, что Фьюри не просто хорош, а ч*ртовски хорош. И сегодня я осознал, что он — великий боец, огромное уважение ему. Деонтей показал себя просто великолепно, но Фьюри оказался еще лучше и победил", — добавил Скотт.

Напомним, этот бой был третьим очным противостоянием для Фьюри и Уайлдера. Боксеры выдали потрясающее шоу, а победу в поединке Тайсон Фьюри одержал в 11-м раунде очередной раз за бой нокаутировав Деонтея Уайлдера.

Отметим, на вечере бокса в Лас-Вегасе также ударно выступил украинец Виктор Выхрист, а россиянин Владимир Терешкин оказался в стоячем нокауте в бою небитых супертяжей.

Ранее "Телеграф" сообщал, невеста Деонтея Уайлдера Телли Свифт во время поединка расплакалась, увидев 150 ударов Фьюри.