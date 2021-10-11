Уайлдер під час бою з Ф’юрі отримав перелом і травму обличчя: подробиці

Медична допомога знадобилася американцеві відразу ж після бою

Боксерський поєдинок між британцем Тайсоном Ф’юрі і американцем Деонтеєм Уайлдером закінчився перемогою для "Циганського короля" в 11-му раунді. Американцеві за бій прилетіло понад 150 ударів, але і це ще не все. Як виявилося, він зламав руку об британця.

Про це повідомив тренер американського супертяжа Малик Скотт, передає Boxingscene.

За його словами, Уайлдер під час вчорашнього мегафайту пошкодив губу, зламав руку і палець, однак все одно вистояв бій і показав себе чудово. За допомогою американський боксер звернувся відразу після бою. Як каже його тренер, "життя триває" і все буде добре.

"Я завжди говорив, що Ф’юрі не просто гарний, а до ч*рта хороший. І сьогодні я усвідомив, що він — великий боєць, величезну повага йому. Деонтей показав себе просто чудово, але Ф’юрі виявився ще кращим і переміг", — додав Скотт .

Нагадаємо, цей бій був третім очним протистоянням для Ф’юрі і Уайлдера. Боксери видали приголомшливе шоу, а перемогу у поєдинку Тайсон Ф’юрі здобув в 11-му раунді черговий раз за бій нокаутувавши Деонтея Уайлдера .

Відзначимо, на вечорі боксу в Лас-Вегасі також ударно виступив українець Віктор Вихрист, а росіянин Володимир Терешкін виявився у стоячому нокауті в бою небитих супертяжів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, наречена Деонтея Уайлдера Теллі Свіфт під час поєдинку розплакалася, побачивши 150 ударів Ф’юрі.