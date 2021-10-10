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Ф’юрі — Вайлдер: відео нокауту і нокдаунів

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Ф’юрі — Вайлдер 3 Новина оновлена 10 жовтня 2021, 08:19
Ф’юрі — Вайлдер 3

Тайсон Ф’юрі і Деонтей Вайлдер провели видовищний бій.

Британський боксер Тайсон Ф’юрі в Лас-Вегасі (штат Невада, США) захистив титули чемпіона світу за версіями WBC і The Ring в суперважкій вазі, нокаутувавши американця Деонтея Вайлдера.

Британець володів відчутною перевагою в ринзі і навіть зумів першим потрясти Вайлдера в 3-му раунді. Американець, що виглядав втомленим вже з перших хвилин поєдинку, зумів дати гідну відсіч опонентові. "Бронзовий бомбардувальник" дожив до гонгу, а в 4-му раунді підніс Ф’юрі сюрприз у вигляді двох нокдаунів. Здавалося, Ф’юрі ось-ось програє бій, проте "Циганський король" не тільки піднявся, але і взяв ініціативу в свої руки. Після 4-го раунду дуель була фактично односторонньою. У 10-му раунді Тайсон знову потряс Деонтея, а в 11-му — добив знесиленого американця.

Вашій увазі ключові епізоди бою:

Відео нокдауну Вайлдера в 3-му раунді:

Відео нокдауну Ф’юрі в 4-му раунді:

Відео нокдауну Вайлдера в 10-му раунді:

Відео нокауту:

"Телеграф" нагадує, що на вечорі боксу в Лас-Вегасі українець Віктор Вихрист добув ефектну перемогу над місцевим боксером.

Теги:
#Бокс #Тайсон Ф'юрі #Деонтей Вайлдер
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