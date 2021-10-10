Ф’юрі — Вайлдер: відео нокауту і нокдаунів
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Тайсон Ф’юрі і Деонтей Вайлдер провели видовищний бій.
Британський боксер Тайсон Ф’юрі в Лас-Вегасі (штат Невада, США) захистив титули чемпіона світу за версіями WBC і The Ring в суперважкій вазі, нокаутувавши американця Деонтея Вайлдера.
Британець володів відчутною перевагою в ринзі і навіть зумів першим потрясти Вайлдера в 3-му раунді. Американець, що виглядав втомленим вже з перших хвилин поєдинку, зумів дати гідну відсіч опонентові. "Бронзовий бомбардувальник" дожив до гонгу, а в 4-му раунді підніс Ф’юрі сюрприз у вигляді двох нокдаунів. Здавалося, Ф’юрі ось-ось програє бій, проте "Циганський король" не тільки піднявся, але і взяв ініціативу в свої руки. Після 4-го раунду дуель була фактично односторонньою. У 10-му раунді Тайсон знову потряс Деонтея, а в 11-му — добив знесиленого американця.
Вашій увазі ключові епізоди бою:
Відео нокдауну Вайлдера в 3-му раунді:
DOWN. GOES. WILDER. 😱#FuryWilder3 PPV: https://t.co/VljEbXTzmu pic.twitter.com/Moep2JplfN— Top Rank Boxing (@trboxing) October 10, 2021
Відео нокдауну Ф’юрі в 4-му раунді:
Deontay Wilder puts Fury down on the canvas TWICE.— Top Rank Boxing (@trboxing) October 10, 2021
🤯 THIS TRILOGY 🤯#FuryWilder3 PPV: https://t.co/VljEbXTzmu pic.twitter.com/K2MUjmoRzV
Round 4— Manuel Paul (@Manuel__paul) October 10, 2021
Wilder responds by knocking down Fury twice. 😳😳 #FuryWilder3 pic.twitter.com/jYsOyem0Md
Відео нокдауну Вайлдера в 10-му раунді:
Fury BOMAYE 🔥 Round 10#FuryWilder3 #FuryVsWilder3 pic.twitter.com/tAaMg9Q5aE— Celio (@CelioCyl) October 10, 2021
Відео нокауту:
All those jabs in the rounds leading up to the KO made a huge difference, an accumulation of punches turns the big one into the final one. Otherworldly stamina and condition from Fury for such a big man, what a fighter #FuryWilder3 pic.twitter.com/7PWbQay8ZH— Evan Morgan Grahame (@Evan_M_G) October 10, 2021
And Fury Knocksout Wilder again🔥🔥🔥 Fury is damn Strong #FuryWilder3 pic.twitter.com/dBtrTyuexo— Dr. Don (@dontwixGH) October 10, 2021
"Телеграф" нагадує, що на вечорі боксу в Лас-Вегасі українець Віктор Вихрист добув ефектну перемогу над місцевим боксером.
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