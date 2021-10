Ф’юрі — Вайлдер: відео нокауту і нокдаунів

Британський боксер Тайсон Ф’юрі в Лас-Вегасі (штат Невада, США) захистив титули чемпіона світу за версіями WBC і The Ring в суперважкій вазі, нокаутувавши американця Деонтея Вайлдера.

Британець володів відчутною перевагою в ринзі і навіть зумів першим потрясти Вайлдера в 3-му раунді. Американець, що виглядав втомленим вже з перших хвилин поєдинку, зумів дати гідну відсіч опонентові. "Бронзовий бомбардувальник" дожив до гонгу, а в 4-му раунді підніс Ф’юрі сюрприз у вигляді двох нокдаунів. Здавалося, Ф’юрі ось-ось програє бій, проте "Циганський король" не тільки піднявся, але і взяв ініціативу в свої руки. Після 4-го раунду дуель була фактично односторонньою. У 10-му раунді Тайсон знову потряс Деонтея, а в 11-му — добив знесиленого американця.

Вашій увазі ключові епізоди бою:

Відео нокдауну Вайлдера в 3-му раунді:

Відео нокдауну Ф’юрі в 4-му раунді:

Відео нокдауну Вайлдера в 10-му раунді:

Відео нокауту:

All those jabs in the rounds leading up to the KO made a huge difference, an accumulation of punches turns the big one into the final one. Otherworldly stamina and condition from Fury for such a big man, what a fighter #FuryWilder3 pic.twitter.com/7PWbQay8ZH