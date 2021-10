Фьюри - Уайлдер: видео нокаута и нокдаунов

Британский боксер Тайсон Фьюри в Лас-Вегасе (штат Невада, США) защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC и The Ring в супертяжелом весе, нокаутировав американца Деонтея Уайлдера.

Британец владел ощутимым преимуществом в ринге и даже сумел первым потрясти Уайлдера в 3-м раунде. Американец, выглядевший уставшим уже с первых минут поединка, сумел дать достойный отпор оппоненту. "Бронзовый бомбардировщик" дожил до гонга, а в 4-м раунде преподнес Фьюри сюрприз в виде двух нокдаунов. Казалось, Фьюри вот-вот проиграет бой, однако "Цыганский король" не только поднялся, но и взял инициативу в свои руки. После 4-го раунда дуэль была фактически односторонней. В 10-м раунде Тайсон вновь потряс Деонтея, а в 11-м — добил обессиленного американца.

Вашему вниманию ключевые эпизоды боя:

Видео нокдауна Уайлдера в 3-м раунде:

Видео нокдауна Фьюри в 4-м раунде:

Видео нокдауна Уайлдера в 10-м раунде:

Видео нокаута:

All those jabs in the rounds leading up to the KO made a huge difference, an accumulation of punches turns the big one into the final one. Otherworldly stamina and condition from Fury for such a big man, what a fighter #FuryWilder3 pic.twitter.com/7PWbQay8ZH