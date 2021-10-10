Наречена Вайлдера кинулася в сльози, побачивши 150 ударів Ф’юрі

Статистика показує, що бій і близько не був рівним.

Чемпіонський бій між британцем Тайсоном Ф’юрі і американцем Деонтеєм Вайлдером подарував фанатам боксу чимало емоцій. Здавалося, що чемпіон, який нокаутував претендента в 11-му раунді, володів перевагою, але статистика показала, що представник Великобританії просто декласував претендента.

Про це повідомляє портал CompuBox, що спеціалізується на веденні боксерської статистики.

Ф’юрі завдав в два рази більше влучень по Вайлдеру, ніж американець по британцеві (150 проти 72). При цьому Деонтей за кількістю ударів практично не поступався Тайсону (355 проти 385), проте "Бронзовий бомбардувальник" доніс до цілі лише кожен 5-й свій удар, а ось "Циганський король" був набагато точніше (39% попадань).

Чемпіон за всіма параметрами був кращий за опонента. Ф’юрі 36 разів потрапляв по супернику джебом проти 9 ударів від американця і завдав майже в два рази більше силових ударів: 114 проти 63. Примітно, що Ф’юрі за кількістю влучень виграв навіть 4-й раунд, коли він двічі опинявся в нокдауні.

"Це була драма супертяжів найвищого рівня. Статистично у Ф’юрі була перевага, але Уайлдер був небезпечний до самого кінця", — говорить повідомлення від порталу в Twitter.

Відзначимо, за поєдинком з трибун спостерігала наречена Деонтея Теллі Свіфт, якій довелося дивитися за побиттям нареченого.

Теллі Свіфт дивиться бій Ф’юрі-Вайлдер 3

Раніше "Телеграф" повідомляв, що один із суддів за підсумками 10-и раундів нарахував майже нічию. У нас на сайті доступні відео ключових моментів третього поєдинку між боксерами.