Невеста Уайлдера бросилась в слезы, увидев 150 ударов Фьюри

Статистика показывает, что бой и близко не был равным.

Чемпионский бой между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером подарил фанатам бокса немало эмоций. Казалось, что чемпион, нокаутировавший претендента в 11-м раунде, владел преимуществом, но статистика показала, что представитель Великобритании попросту деклассировал претендента.

Об этом сообщает портал CompuBox, специализирующийся на ведении боксерской статистики.

Фьюри нанес в два раза больше попаданий по Уайлдеру, чем американец по британцу (150 против 72). При этом Деонтей по количеству ударов практически не уступал Тайсону (355 против 385), однако "Бронзовый бомбардировщик" донес до цели лишь каждый 5-й свой удар, а вот "Цыганский король" был намного точнее (точность 39%).

Чемпион по всем параметрам был лучшем оппонента. Фьюри 36 раз попадал по сопернику джебом против 9 ударов от американца и нанес почти в два раза больше силовых ударов: 114 против 63. Примечательно, что Фьюри по количеству попаданий выиграл даже 4-й раунд, когда он дважды оказывался в нокдауне.

"Это была драма супертяжей высочайшего уровня. Статистически у Фьюри было преимущество, но потрясенный Уайлдер был опасен до самого конца", — гласит сообщение от портала в Twitter.

Отметим, за поединком с трибун наблюдала невеста Деонтея Телли Свифт, которой пришлось смотреть за избиением жениха.

Телли Свифт смотрит бой Фьюри-Уайлдер 3

Ранее "Телеграф" сообщал, что один из судей по итогам 10-и раундов насчитал почти ничью. У нас на сайте доступны видео ключевых моментов третьего поединка между боксерами.