Фьюри - Уайлдер 3: что насчитали судьи

Судьи были единогласны во мнении.

Третий бой между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером мог завершится судейским вердиктом, но "Цыганский король" решил все вопросы о победителе досрочно, нокаутировав "Бронзового бомбардировщика" в 11-м раунде.

33-летний британец владел инициативой по ходу поединка, однако дважды нарвался на убойные удары от американца. При этом сам Фьюри до 11-го раунда также дважды отправлял оппонента в нокдаун. Несмотря на подавляющее преимущество после 4-го раунда, один из судей поединка насчитал почти ничью на момент остановки схватки. Мнение судей было единогласным — 94-92, 95-91 и 95-92 в пользу британца. Отметим, все рефери были американцами.

Судейские записки боя Фьюри — Уайлдер 3:

Судейские записки боя Фьюри — Уайлдер 3

"Телеграф" напоминает, что бой Фьюри — Уайлдер завершился зрелищным нокаутом. У нас на сайте доступны видео ключевых моментов боя, а также полное видео поединка. Отметим, на вечере бокса в Лас-Вегасе также ударно выступил украинец Виктор Выхрист, а россиянин Владимир Терешкин оказался в стоячем нокауте в бою небитых супертяжей.