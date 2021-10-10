Укр

Фьюри - Уайлдер 3: что насчитали судьи

Автор
Михаил Корнилов
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Фьюри - Уайлдер 3 Новость обновлена 10 октября 2021, 09:30
Фьюри - Уайлдер 3

Судьи были единогласны во мнении.

Третий бой между британцем Тайсоном Фьюри и американцем Деонтеем Уайлдером мог завершится судейским вердиктом, но "Цыганский король" решил все вопросы о победителе досрочно, нокаутировав "Бронзового бомбардировщика" в 11-м раунде.

33-летний британец владел инициативой по ходу поединка, однако дважды нарвался на убойные удары от американца. При этом сам Фьюри до 11-го раунда также дважды отправлял оппонента в нокдаун. Несмотря на подавляющее преимущество после 4-го раунда, один из судей поединка насчитал почти ничью на момент остановки схватки. Мнение судей было единогласным — 94-92, 95-91 и 95-92 в пользу британца. Отметим, все рефери были американцами.

Судейские записки боя Фьюри — Уайлдер 3:

Судейские записки боя Фьюри — Уайлдер 3
Судейские записки боя Фьюри — Уайлдер 3

"Телеграф" напоминает, что бой Фьюри — Уайлдер завершился зрелищным нокаутом. У нас на сайте доступны видео ключевых моментов боя, а также полное видео поединка. Отметим, на вечере бокса в Лас-Вегасе также ударно выступил украинец Виктор Выхрист, а россиянин Владимир Терешкин оказался в стоячем нокауте в бою небитых супертяжей.

Теги:
#Бокс #Тайсон Фьюри #Деонтей Уайлдер
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