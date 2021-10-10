Фьюри - Уайлдер 3: видео боя

Британец Тайсон Фьюри и американец Деонтей Уайлдер выдали бой года.

Самый ожидаемый бой 2021 года в мире бокса Фьюри — Уайлдер 3 не подвел. Поединок проходил в бескомпромиссной борьбе и порадовал фанатов этого вида спорта 4 нокдаунами и эффектным нокаутом.

33-летний Фьюри восхитил легкостью на ногах при рекордном для себя весе, а 35-летний Уайлдер показал всему миру силу своего удара. Битва двух стилей — это всегда интересно. Боксеры не подвели болельщиков, дважды отправляя друг друга в нокдаун. Лучше после падений восстановился британец, который после 4-го раунда планомерно избивал американца. Фьюри работал, используя свой огромный вес. "Цыганский король" проводил одиночные удары или серию, а затем сближался с оппонентом и изматывал того в клинче. В итоге обессиленный Уайлдер улетел в нокаут в 11-м раунде.

Видео боя Фьюри — Уайлдер 3:

Отметим, Тайсон добыл свою 31-ю победу при отсутствии поражений и одной ничьей. Уайлдер, в свою очередь, во второй раз в карьере проиграл (первое поражение американцу нанес именно Фьюри, — прим. ред), а один поединок свел к ничьей (первый бой с Тайсоном, — прим. ред.).

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский боксер Выхрист нокаутировал соперника на вечере бокса в Фьюри — Уайлдер 3.