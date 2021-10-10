Ф’юрі — Вайлдер 3: що нарахували судді

Судді були одностайні.

Третій бій між британцем Тайсоном Ф’юрі і американцем Деонтеєм Вайлдером міг завершиться суддівським вердиктом, але "Циганський король" вирішив всі питання про переможця достроково, нокаутувавши "Бронзового бомбардувальника" в 11-му раунді.

33-річний британець володів ініціативою по ходу поєдинку, проте двічі нарвався на жорсткі удари від американця. При цьому сам Ф’юрі до 11-го раунду також двічі відправляв опонента в нокдаун. Незважаючи на значну перевагу після 4-го раунду, один із суддів поєдинку нарахував майже нічию на момент зупинки бою. Рішення суддів було на боці британця — 94-92, 95-91 і 95-92. Відзначимо, всі рефері були американцями.

Суддівські записки бою Фьюрі — Вайлдер 3:

Суддівські записки бою Фьюрі — Вайлдер 3

"Телеграф" нагадує, що бій Ф’юрі — Вайлдер завершився видовищним нокаутом. У нас на сайті доступні відео ключових моментів бою, а також повне відео поєдинку. Відзначимо, на вечорі боксу в Лас-Вегасі також ударно виступив українець Віктор Вихрист, а росіянин Володимир Терьошкін опинився в стоячому нокауті в бою небитих суперваговиків.