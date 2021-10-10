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Ф’юрі — Вайлдер 3: відео бою

Автор
Михайло Корнілов
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Ф’юрі — Вайлдер 3 Новина оновлена 10 жовтня 2021, 09:16
Ф’юрі — Вайлдер 3

Британець Тайсон Ф’юрі і американець Деонтей Вайлдер видали бій року.

Найбільш очікуваний бій 2021 року в світі боксу Ф’юрі —Вайлдер 3 не підвів. Поєдинок проходив у безкомпромісній боротьбі і порадував фанатів цього виду спорту 4 нокдаунами і ефектним нокаутом.

33-річний Ф’юрі захопив легкістю на ногах при рекордній для себе вазі, а 35-річний Вайлдер показав всьому світу силу свого удару. Битва двох стилів — це завжди цікаво. Боксери не підвели уболівальників, двічі відправляючи один одного в нокдаун. Краще після падінь відновився британець, який після 4-го раунду планомірно бив американця. Ф’юрі працював, використовуючи свою величезну вагу. "Циганський король" проводив одиночні удари або серію, а потім зближався з опонентом і вимотував того в клінчі. В результаті знесилений Вайлдер опинився в нокауті в 11-му раунді.

Відео бою Ф’юрі — Вайлдер 3:

Відзначимо, Тайсон здобув свою 31-ту перемогу при відсутності поразок і одній нічиїй. Вайлдер, в свою чергу, вдруге в кар’єрі програв (першу поразку американцеві завдав саме Ф’юрі, — прим. ред), а один поєдинок звів до нічиєї (перший бій з Тайсоном, — прим. ред.).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український боксер Вихрист нокаутував суперника на вечорі боксу в Ф’юрі — Вайлдер 3.

Теги:
#Бокс #Тайсон Ф'юрі #Деонтей Вайлдер
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