"Усик боїться": Ф’юрі почав "полювання" за українцем

В команді Тайсона Ф’юрі вважають чемпіонські пояси Олександра Усика своїми.

Джон Ф’юрі-старший, батько і тренер чемпіона світу за версіями WBC і The Ring Тайсона Ф’юрі, який днями здобув ефектну перемогу нокаутом над Деонтеєм Вайлдером, заявив, що чемпіонські пояси WBA, WBO і IBF Олександра Усика належать британцеві.

Про це Джон повідав в коментарі для mirror.

За словами Ф’юрі-старшого, його син вже володів цими поясами і втратив їх не в бою, а через особисті проблеми (депресія і наркотики, — прим. ред.). Крім того, Джон абсолютно впевнений, що "Циганський король" переможе українця в об’єднавчому поєдинку, адже він набагато краще. В команді чемпіона WBC вважають, що "Усик боїться Ф’юрі", адже знає, що британець дуже класний боксер.

"Усик боїться Тайсона більше, ніж ви навіть можете собі уявити, тому що українець знає, наскільки він сильний", — заявив Джон.

Додамо, що бій Усик — Ф’юрі, якщо і відбудеться, то не в найближчому майбутньому, адже українець зобов’язаний дати реванш Ентоні Джошуа. Крім того, Тайсона чекає обов’язковий захист поясу WBC в поєдинку з переможцем дуелі Ділліан Уайт — Отто Валлін (30 жовтня).

Нагадаємо, Ф’юрі володів поясами WBA, WBO і IBF після перемоги над Володимиром Кличком в 2015 році. Після грандіозного успіху у нього почалися особисті проблеми, через які він і позбувся регалій.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Уайлдер зламав руку в бою з Ф’юрі.