У двері до Усика стукають 4 боксера: з ким може зустрітися українець

За Олександром Усиком почалося справжнє "полювання".

Новоспечений чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Олександр Усик, який у вересні відібрав відразу чотири чемпіонські пояси у британця Ентоні Джошуа, є бажаною ціллю для багатьох боксерів.

Про це в інтерв’ю tribuna.com розповів промоутер українського чемпіона Олександр Красюк.

За словами Красюка, пріоритетний варіант — це реванш, адже Усик — боксер, який тримає слово. Однак, якщо AJ з якихось причин відступить, то у Олександра з’являється чимало варіантів, зокрема і об’єднувальний поєдинок з іншим чемпіоном дивізіону Тайсоном Ф’юрі. До слова, "Циганський король" хоче провести бій з українцем, адже в цьому поєдинку він може стати абсолютним чемпіоном світу. Крім того, по лінії WBA в двері до Усика стукає фін Роберт Хеленіус, а по лінії WBO — британець Джо Джойс. Також Красюк розповів, що незабаром буде призначений претендент на пояс IBF, яким також володіє українець.

"Зараз ми йдемо за планом, який намітили раніше і будемо балансувати, виходячи з обставин", — розповів Красюк про вибір наступного суперника для Усика.

Відзначимо, недавно Хеленіус здобув другу перемогу поспіль над поляком Адамом Ковнацкі, який був дискваліфікований за удари нижче пояса.

Джо Джойс в останньому бою побив Карлоса Такама.

Ну а Тайсон Ф’юрі в Супербою переміг Деонтея Уайлдера.