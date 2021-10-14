До величі ще далеко: відразу 4 боксера випереджають Усика в рейтингу кращих
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Олександр Усик піднявся в боксерських рейтингах, але до першого місця ще далеко.
Український боксер-суперваговик, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Олександр Усик після перемоги над Ентоні Джошуа увірвався в топ-5 рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.
Про це повідомляє ESPN.
Усик у порівнянні з попереднім рейтингом піднявся на 4 позиції, однак цього не вистачило для потрапляння на вершину. Вище Олександра в рейтингу ESPN стоять мексиканець Сауль Альварес (середня, другасередня вага), американець Теренс Кроуфорд (напівсередня вага), японець Наойя Інуе (найлегша вага) і британець Тайсон Ф’юрі (важка вага), який після перемоги над Деонтеєм Уайлдером став кращим суперваговиком світу. У рейтингу також присутній ще один українець Василь Ломаченко (легка вага), який опустився на 9-у позицію.
Кращі боксери світу за версією ESPN
- (-). Сауль Альварес
- (-). Теренс Кроуфорд
- (-). Наойя Іноуе
- (6). Тайсон Ф’юрі
- (9). Олександр Усик
- (4). Еррол Спенс
- (5). Теофімо Лопес
- (7). Джош Тейлор
- (8). Василь Ломаченко
- (-). Хуан Франциско Естрада
Відзначимо, зараз Усик відпочиває, однак незабаром почне підготовку до поєдинку-реваншу з Ентоні Джошуа. Якщо другий бій з британцем не відбудеться, то в черзі на поєдинок з українцем знаходяться відразу кілька топ тяжів.
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