До величі ще далеко: відразу 4 боксера випереджають Усика в рейтингу кращих

Олександр Усик піднявся в боксерських рейтингах, але до першого місця ще далеко.

Український боксер-суперваговик, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Олександр Усик після перемоги над Ентоні Джошуа увірвався в топ-5 рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

Про це повідомляє ESPN.

Усик у порівнянні з попереднім рейтингом піднявся на 4 позиції, однак цього не вистачило для потрапляння на вершину. Вище Олександра в рейтингу ESPN стоять мексиканець Сауль Альварес (середня, другасередня вага), американець Теренс Кроуфорд (напівсередня вага), японець Наойя Інуе (найлегша вага) і британець Тайсон Ф’юрі (важка вага), який після перемоги над Деонтеєм Уайлдером став кращим суперваговиком світу. У рейтингу також присутній ще один українець Василь Ломаченко (легка вага), який опустився на 9-у позицію.

Кращі боксери світу за версією ESPN

(-). Сауль Альварес (-). Теренс Кроуфорд (-). Наойя Іноуе (6). Тайсон Ф’юрі (9). Олександр Усик (4). Еррол Спенс (5). Теофімо Лопес (7). Джош Тейлор (8). Василь Ломаченко (-). Хуан Франциско Естрада

Відзначимо, зараз Усик відпочиває, однак незабаром почне підготовку до поєдинку-реваншу з Ентоні Джошуа. Якщо другий бій з британцем не відбудеться, то в черзі на поєдинок з українцем знаходяться відразу кілька топ тяжів.