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До величі ще далеко: відразу 4 боксера випереджають Усика в рейтингу кращих

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Василь Ломаченко та Олександр Усик Новина оновлена 14 жовтня 2021, 14:25
Василь Ломаченко та Олександр Усик

Олександр Усик піднявся в боксерських рейтингах, але до першого місця ще далеко.

Український боксер-суперваговик, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Олександр Усик після перемоги над Ентоні Джошуа увірвався в топ-5 рейтингу кращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.

Про це повідомляє ESPN.

Усик у порівнянні з попереднім рейтингом піднявся на 4 позиції, однак цього не вистачило для потрапляння на вершину. Вище Олександра в рейтингу ESPN стоять мексиканець Сауль Альварес (середня, другасередня вага), американець Теренс Кроуфорд (напівсередня вага), японець Наойя Інуе (найлегша вага) і британець Тайсон Ф’юрі (важка вага), який після перемоги над Деонтеєм Уайлдером став кращим суперваговиком світу. У рейтингу також присутній ще один українець Василь Ломаченко (легка вага), який опустився на 9-у позицію.

Кращі боксери світу за версією ESPN

  1. (-). Сауль Альварес
  2. (-). Теренс Кроуфорд
  3. (-). Наойя Іноуе
  4. (6). Тайсон Ф’юрі
  5. (9). Олександр Усик
  6. (4). Еррол Спенс
  7. (5). Теофімо Лопес
  8. (7). Джош Тейлор
  9. (8). Василь Ломаченко
  10. (-). Хуан Франциско Естрада

Відзначимо, зараз Усик відпочиває, однак незабаром почне підготовку до поєдинку-реваншу з Ентоні Джошуа. Якщо другий бій з британцем не відбудеться, то в черзі на поєдинок з українцем знаходяться відразу кілька топ тяжів.

Теги:
#Василь Ломаченко #Олександр Усик
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