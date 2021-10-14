Стало відомо, скільки заробить Усик в реванші з Джошуа

Другий бій принесе українцеві набагато більше грошей.

Український боксер, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Олександр Усик, який у вересні відібрав пояса у Ентоні Джошуа, отримає однаковий гонорар з британцем за другий бій.

Про це розповів промоутер чемпіона Олександр Красюк в інтерв’ю boxingukraineboxing.

Точні цифри заробітку боксерів поки невідомі навіть за перший бій (статистика по платним трансляціям очікується тільки в середині листопада), проте про розподіл гонорарів в реванші сторони домовилися ще в контракті на перший поєдинок. У вересневому поєдинку заробіток боксерів був розподілений по системі WBO — 80% Джошуа як чемпіону і 20% Усику як претенденту. У другому поєдинку українець і британець поділять куш порівну — 50 на 50.

"Процесу переговорів з питання грошей перед реваншем не буде. Ми про все домовилися ще тоді. Буде 50 на 50", — зазначив Красюк.

Британські ЗМІ напередодні першого поєдинку повідомляли, що AJ за бій отримає 15 млн фунтів, а Усик — 3 млн фунтів. Логічно припустити, що тепер гонорар Усика становитиме вже десятки млн фунтів.

"Телеграф" нагадує, що реванш Усик — Джошуа, ймовірно, відбудеться навесні 2022 року. Очікується, що українець зможе почати підготовку тільки в грудні через глибоке розсічення, що також впливає на терміни проведення другого бою. Даний поєдинок може пройти в Києві на НСК "Олімпійський".