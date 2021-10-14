Стало известно, сколько заработает Усик в реванше с Джошуа

Второй бой принесет украинцу намного больше денег.

Украинский боксер, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик, который в сентябре отобрал пояса у Энтони Джошуа, получит одинаковый гонорар с британцем за второй бой.

Об этом рассказал промоутер чемпиона Александр Красюк в интервью boxingukraineboxing.

Точные цифры заработка боксеров пока неизвестны даже за первый бой (статистика по платным трансляциям ожидается только в середине ноября), однако о распределении гонораров в реванше стороны договорились еще в контракте на первый поединок. В сентябрьском поединке заработок боксеров был распределен по системе WBO — 80% Джошуа как чемпиону и 20% Усику как претенденту. Во втором поединке украинец и британец поделят куш поровну — 50 на 50.

"Процесса переговоров по вопросу денег перед реваншем не будет. Мы обо всем договорились еще тогда. Будет 50 на 50", – отметил Красюк.

Британские СМИ накануне первого поединка сообщали, что AJ за бой заработает 15 млн фунтов, а Усик — 3 млн фунтов. Логично предположить, что теперь гонорар Усика будет составлять уже десятки млн фунтов.

"Телеграф" напоминает, что реванш Усик — Джошуа, вероятно, состоится весной 2022 года. Ожидается, что украинец сможет начать подготовку только в декабре из-за глубокого рассечения, что также влияет на сроки проведения второго боя. Данный поединок может пройти в Киеве на НСК "Олимпийский".