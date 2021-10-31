Бій Ломаченка з "Термінатором" офіційно підтверджено

Український боксер офіційно отримав нового суперника.

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко, який входить до десятки найкращих боксерів сучасності, проведе свій наступний поєдинок проти ганського легковаговика Річарда Коммі на прізвисько "Термінатор".

Про це повідомляє boxingscene.

За інформацією джерела, поєдинок призначено на 11 грудня і відбудеться у Нью-Йорку на легендарній арені "Медісон-Сквер-Гарден". Про це повідомили в ефірі вечора боксу від Top Rank 30 жовтня на каналі ESPN.

Василя та Річарда пов’язують поєдинки з американцем Теофіо Лопесом. Українець програв Тео 12-раундову битву за титул абсолютного чемпіона світу. А ось ганець опинився у важкому нокауті у поєдинку з "Переворотом", втративши свій чемпіонський пояс IBF.

Боксери вже закрили цю поразку. Василь переміг Масайоші Накатані, яскраво нокаутувавши японця в 9-му раунді, а Річард побив Джексона Мартінеса. Бій Ломаченко — Коммі вважається найяскравішим із усіх можливих не чемпіонських сутичок у легкому дивізіоні. Очікується, що переможець дуелі вийде на титульний поєдинок, щоправда, Лопес на той час може піти у нову вагову категорію та віддати пояси у легкій вазі.

Раніше Лопес заявив про "пограбування" у бою з Ломаченком.