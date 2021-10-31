Рус

Бій Ломаченка з "Термінатором" офіційно підтверджено

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
392
Ломаченко — Комі Новина оновлена 31 жовтня 2021, 14:29
Ломаченко — Комі

Український боксер офіційно отримав нового суперника.

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко, який входить до десятки найкращих боксерів сучасності, проведе свій наступний поєдинок проти ганського легковаговика Річарда Коммі на прізвисько "Термінатор".

Про це повідомляє boxingscene.

За інформацією джерела, поєдинок призначено на 11 грудня і відбудеться у Нью-Йорку на легендарній арені "Медісон-Сквер-Гарден". Про це повідомили в ефірі вечора боксу від Top Rank 30 жовтня на каналі ESPN.

Василя та Річарда пов’язують поєдинки з американцем Теофіо Лопесом. Українець програв Тео 12-раундову битву за титул абсолютного чемпіона світу. А ось ганець опинився у важкому нокауті у поєдинку з "Переворотом", втративши свій чемпіонський пояс IBF.

Боксери вже закрили цю поразку. Василь переміг Масайоші Накатані, яскраво нокаутувавши японця в 9-му раунді, а Річард побив Джексона Мартінеса. Бій Ломаченко — Коммі вважається найяскравішим із усіх можливих не чемпіонських сутичок у легкому дивізіоні. Очікується, що переможець дуелі вийде на титульний поєдинок, щоправда, Лопес на той час може піти у нову вагову категорію та віддати пояси у легкій вазі.

Раніше Лопес заявив про "пограбування" у бою з Ломаченком.

Теги:
#Бокс #Василь Ломаченко #Річард Ком
В Україні зростає кількість госпіталізацій
Україна
Кількість одужань впала майже вдвічі: статистика коронавірусу в Україні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
В Україні зростає кількість госпіталізацій
Кількість одужань впала майже вдвічі: статистика коронавірусу в Україні
Дата публікації
Категорія
Виборчі дільниці з самого ранку працюють на повну
У Харкові обирають нового мера: головне (фоторепортаж)
Дата публікації
Категорія
Олександра Заріцька
Солістка KAZKA Олександра Заріцька: "Людина будь-якої комплекції, статі, віросповідання може танцювати, якщо захоче"
Дата публікації
Категорія
Україна перейшла на зимовий час
В Україні перевели годинник: котра зараз година у Києві
Дата публікації
Категорія
Що відбувається з економікою України на тлі зростання захворюваності на коронавірус
Економіст Борис Кушнірук: Українські локдауни – неефективні та є частиною загального хаосу