Лопес заявив про "пограбування" в бою з Ломаченко (відео)

У команді Лопеса стверджують, що Василь Ломаченко мав упасти.

Теофімо Лопес-старший, батько і тренер абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Теофімо Лопеса, заявив, що Василь Ломаченко, який входить в 10-ку кращих боксерів світу за версією ESPN, повинен був програти нокаутом в бою з його сином.

Коуч дав інтерв’ю YouTube-каналу The Fighter’s Voice.

Лопес-старший зазначив, що в поєдинку, який відбувся восени 2020 року його син був близький до того, щоб нокаутувати українця, проте Василя врятував рефері бою Расселл Мора, який зупинив сутичку через симуляцію Ломаченка, показавшого, що Тео вдарив його нижче пояса .

"Ми могли перемогти українця нокаутом, але рефері врятував його дупу, коли припинив бій на 10 секунд. Удар прийшовся прямо в область чортового пояса, але Ломаченко прикинувся, ніби йому потрапили нижче", — заявив Теофімо-старший.

Відзначимо, бій Ломаченко — Лопес тривав усі відведені 12 раундів і завершився перемогою американця одноголосним рішенням суддів.

Повне відео бою Ломаченко — Лопес:

Додамо, що зараз Василь готується до бою з Річардом Коммі. Цей поєдинок намічений на грудень 2021 року, а українець вже відправився в США для підготовки до цієї битви. Лопес, в свою чергу, проведе перший захист чемпіонських поясів в бою з австралійцем Джорджем Камбососом-молодшим. Цей поєдинок повинен відбутися в кінці листопада.