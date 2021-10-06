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Ломаченко проти "Термінатора": названі дата і місце бою

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Василь Ломаченко та Річард Коммі Новина оновлена 06 жовтня 2021, 10:56
Василь Ломаченко та Річард Коммі

Бій екс-чемпіонів відбудеться в Нью-Йорку.

Український боксер Василь Ломаченко, який недавно емоційно підтримував Олександра Усика в бою з Ентоні Джошуа, проведе бій з ганцем Річардом Коммі на прізвисько "Термінатор" у грудні 2021 року.

Про це повідомляє espn з посиланням на кілька джерел.

За інформацією джерела, Top Rank для шоу Ломаченко — Коммі виділить одну з найбільш бажаних дат — 11 грудня. Вечір боксу за участю колишніх чемпіонів світу в легкій вазі відбудеться в Нью-Йорку на легендарній арені "Медісон-сквер-гарден".

"Телеграф" нагадує, що у своєму останньому поєдинку Василь нокаутував японця Масайоші Накатані. Коммі, у свою чергу, загасив світло Джексону Мартінесу.

Додамо, що у Коммі три поразки в кар’єрі при 30 перемогах. Ломаченко може похвалитися 15 успіхами при двох поразках.

Відзначимо, українця і ганця пов’язує той факт, що вони обидва програли Теофімо Лопесу, правда, американець відправив Річарда в глухий нокаут, а з Василем "Переворот" влаштували 12-раундовий бій.

До слова, головна мета Ломаченко — реванш з Лопесом, однак той не збирається знову битися з колишнім чемпіоном в трьох вагових категоріях.

Теги:
#Бокс #Василь Ломаченко #Річард Ком
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