Ломаченко против "Терминатора": названы дата и место боя

Бой экс-чемпионов состоится в Нью-Йорке.

Украинский боксер Василий Ломаченко, который недавно эмоционально поддерживал Александра Усика в бою с Энтони Джошуа, проведет бой с ганцем Ричардом Комми по прозвищу "Терминатор" в декабре 2021 года.

Об этом сообщает espn со ссылкой на несколько источников.

По информации источника, Top Rank для шоу Ломаченко — Комми выделит одну из самых желаемых дат — 11 декабря. Вечер бокса с участием бывших чемпионов мира в легком весе состоится в Нью-Йорке на легендарной арене "Мэдисон-сквер-гарден".

"Телеграф" напоминает, что в своем последнем поединке Василий нокаутировал японца Масаеши Накатани. Комми, в свою очередь, потушил свет Джексону Мартинесу.

Добавим, что у Комми три поражения в карьере при 30 победах. Ломаченко может похвастаться 15 успехами при двух поражениях.

Отметим, украинца и ганца связывает тот факт, что они оба проиграли Теофимо Лопесу, правда, американец отправил Ричарда в глухой нокаут, а с Василием "Переворот" устроили 12-раундовый бой.

К слову, главная цель Ломаченко — реванш с Лопесом, однако тот не собирается вновь сражаться с бывшим чемпионом в трех весовых категориях.