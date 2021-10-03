Укр

"Повторяй, повторяй": в сети появилось видео, как Ломаченко подсказывал Усику в бою с Джошуа

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Василий Ломаченко искренне болел за Александра Усика Новость обновлена 03 октября 2021, 12:31
Василий Ломаченко искренне болел за Александра Усика

Василий Ломаченко эмоционально реагировал на перипетии боя.

Украинский боксер легковес Василий Ломаченко без остановки поддерживал Александра Усика в чемпионском бою с Энтони Джошуа, который после проигрыша затребовал незамедлительный реванш с украинцем.

Соответствующие карды опубликованы на страничке lomus_official в Instagram.

На видео видно, что Василий сильно переживает за своего друга, а также помогает ему советом. "Повторяй, повторяй", — кричал Ломаченко Усику во время боя. А после объявление результата Василий и его окружение попросту "взорвались" от радости.

Отметим, Ломаченко уже в Украине. Накануне Василий опубликовал фото с рыбалки.

Напомним, 25 октября в Лондоне на арене футбольного клуба "Тоттенхэм" Усик одержал сенсационную победу над Джошуа единогласным решением судей, правда, к одному из судей все еще есть вопросы. У нас на сайте доступны видео, статистика и подробные судейские записки боя. Александр вернулся в Украину и успел дать большую пресс-конференцию. К слову, в 2022 году любителей бокса ожидает реванш Александр Усик — Энтони Джошуа.

Теги:
#Бокс #Василий Ломаченко #Александр Усик #Энтони Джошуа
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