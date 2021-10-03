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"Повторюй, повторюй": в мережі з’явилося відео, як Ломаченко підказував Усику в бою з Джошуа

Автор
Михайло Корнілов
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Автор
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Василь Ломаченко щиро вболівав за Олександра Усика Новина оновлена 03 жовтня 2021, 12:31
Василь Ломаченко щиро вболівав за Олександра Усика

Василь Ломаченко емоційно реагував на перипетії бою.

Український боксер-легковаговик Василь Ломаченко без зупинки підтримував Олександра Усика в чемпіонському бою з Ентоні Джошуа, який після програшу зажадав негайний реванш з українцем.

Відповідні кард опубліковані на сторінці lomus_official в Instagram.

На відео видно, що Василь сильно переживає за свого друга, а також допомагає йому порадою. "Повторюй, повторюй", — кричав Ломаченко Усику під час бою. А після оголошення результату Василь і його оточення просто "вибухнули" від радості.

Відзначимо, Ломаченко вже в Україні. Напередодні Василь опублікував фото з рибалки.

Нагадаємо, 25 жовтня в Лондоні на арені футбольного клубу "Тоттенхем" Усик здобув сенсаційну перемогу над Джошуа одноголосним рішенням суддів, правда, до одного з суддів все ще є питання. У нас на сайті доступні відео, статистика і докладні суддівські записки бою. Олександр повернувся в Україну і встиг дати велику прес-конференцію. До слова, у 2022 році любителів боксу чекає реванш Олександр Усик — Ентоні Джошуа.

Теги:
#Бокс #Василь Ломаченко #Олександр Усик #Ентоні Джошуа
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