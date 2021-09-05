Укр

Лопес вакцинировался и наотрез отказывается драться с Ломаченко (видео)

Автор
М. Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Теофимо Лопес и Теофимо Лопес-младший Новость обновлена 05 сентября 2021, 13:26
Теофимо Лопес и Теофимо Лопес-младший

Теофимо Лопес не собирается драться с украинцем.

Американский боксер-профессионал, абсолютной чемпион мира в легком весе, Теофимо Лопес, который в октябре 2020 года победил Василия Ломаченко, заявил, что не намерен драться с украинцем.

Об этом он рассказал в интервью SkySportsBoxing.

Теофимо поведал, что не собирается давать реванш Василию, ведь теперь он смотрит только вперед и хочет более значимых боев, к примеру, с Джошем Тейлором. Лопес-младший считает, что Ломаченко не дал бы ему реванш, если бы проиграл октябрьский бой, а потому украинцу не стоит ожидать на благосклонность американца в этом вопросе.

Кроме того, Теофимо вакцинировался от коронавируса. О чем американец напиcал на своей страничке в Instagram.

Отметим, ситуация в легком дивизионе такая, что самый денежный вариант для Лопеса — это реванш с Ломаченко. Несмотря на свой успех в первом бою, "Переворот" не сумел нокаутировать украинца, а сам Василий считает, что как минимум не проиграл ту схватку. В итоге болельщики надеются на второй бой, однако позиция Лопеса остается неизменной.

Напомним, Ломаченко в своем последнем бою разгромил японца Масаеши Накатани. Лопес, в свою очередь, летом должен был провести защиту титула в поединке с австралийцем Джорджем Камбососом, но в его планы вмешался коронавирус.

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