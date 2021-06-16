Обидчик Ломаченко заразился коронавирусом перед защитой титулов

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между американским боксером Теофимо Лопесом и австралийцем Джорджем Камбососом вновь перенесен. Об этом сообщил представитель США на своей страничке в Instagram.
Причиной этого стал коронавирус у Теофимо. Таким образом, схватка, которая была запланирована на 19 июня, перенесена на неопределенное время. Сам Лопес опустошен таким поворотом событий и заявил, что не хотел подводить людей.
"Я опустошен из-за того, что разочаровал многих людей. Я знаю, на какие жертвы мы все пошли, чтобы добраться сюда. Я верю, что поступаю правильно. Я никого не хочу заразить", - написал Тео.
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"Телеграф" напоминает, что Лопес стал абсолютным чемпионом в легком весе, победив украинца Василия Ломаченко. Камбосос, в свою очередь, получил статус обязательного претендента, одолев Ли Селби спорным решением судей.
Ранее Лопес назвал основную причину победы над Ломаченко.
Примечательно что бой Теофимо Лопес - Джордж Камбосос переносится во второй раз.