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Обидчик Ломаченко заразился коронавирусом перед защитой титулов

Обидчик Ломаченко заразился коронавирусом перед защитой титулов
Обновлено 11:47 Сегодня Телеграф Фото: Instagram teofimolopez

Бой за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между американским боксером Теофимо Лопесом и австралийцем Джорджем Камбососом вновь перенесен. Об этом сообщил представитель США на своей страничке в Instagram.

"Ломаченко хотел покончить с собой": Лопес сделал громкое заявление (видео)

Причиной этого стал коронавирус у Теофимо. Таким образом, схватка, которая была запланирована на 19 июня, перенесена на неопределенное время. Сам Лопес опустошен таким поворотом событий и заявил, что не хотел подводить людей.

"Я опустошен из-за того, что разочаровал многих людей. Я знаю, на какие жертвы мы все пошли, чтобы добраться сюда. Я верю, что поступаю правильно. Я никого не хочу заразить", - написал Тео.

 
 
 
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Публикация от Teofimo Lopez (@teofimolopez)

"Телеграф" напоминает, что Лопес стал абсолютным чемпионом в легком весе, победив украинца Василия Ломаченко. Камбосос, в свою очередь, получил статус обязательного претендента, одолев Ли Селби спорным решением судей.

Ранее Лопес назвал основную причину победы над Ломаченко.

Примечательно что бой Теофимо Лопес - Джордж Камбосос переносится во второй раз.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес, Джордж Камбосос, COVID-19 Коронавирус.
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