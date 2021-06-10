"Считал себя богом": Лопес назвал главную ошибку Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в легком весе американец Теофимо Лопес назвал главную причину поражения украинца Василия Ломаченко в бою с ним.

По словам американского боксера излишняя самоуверенность сыграла злую шутку с украинцем. Кроме того Лопес поведал, что он остается голоден к победам, сравним себя с львенком Симбой.

"Ломаченко излишне верил в себя. Я так не поступаю. Мне кажется, что он считал себя богом, поэтому я просто хотел снести ему голову. Василий становится уверенным, когда ловит свой ритм. Я же сделал все, чтобы он не смог найти свой ритм", - цитирует Лопеса worldboxingnews.

"Телеграф" напоминает, что в октябре 2020 года Ломаченко проиграл Лопесу битву за статус абсолютного чемпиона мира в легком весе. Сам Василий уверен, что не проиграл тот бой. В июне 2021 года Тео будет защищать свои титулы в поединке с Джорджем Камбососом, а Василий проведет поединок против японца Масаеши Накатани.

Ранее Лопес заявлял, что Ломаченко хотел покончить жизнь самоубийством после поражения.