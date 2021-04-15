"Кто такой Беринчик?": Гвоздик высмеял попытки Дениса добиться боя с обидчиком Ломаченко

Известный украинский боксер Александр Гвоздик, который завершил карьеру после поражения россиянину Артуру Бетербиеву, высказался касательно возможного боя Денис Беринчик - Теофимо Лопес.

По мнению "Гвоздя", организация такого поединка невозможна, ведь на данный момент Денис является ноунеймом в США. Поэтому боксерские функционеры, заинтересованные в максимальной прибыли от шоу, не дадут украинцу сразиться с абсолютным чемпионом мира в легком весе, хотя сам Денис находится в паре шагов, чтобы стать обязательным претендентом по линии WBO в легком весе.

"Бой Беринчик - Лопес - это что-то из области фантастики. Есть боксерские функционеры, есть бизнесмены. Сейчас Теофимо на вершине, а кто такой Денис Беринчик? Его в Штатах даже не знают боксерские аналитики. Кому нужен такой бой? Бокс - это бизнес в первую очередь. Для боксеров - это спорт, но для тех, кто рулит боксом - бизнес. Такой бой нужен только самому Беринчику", - поведал Гвоздик в интервью luckypunchnet.

"Телеграф" напоминает, что в своем последнем поединке Денис расправился с малоизвестным чилийцем. После этого Беринчик проведет поединок по правилам кулачных боев с россиянином Артемом Лобовым. Что касается Теофимо, то американец в октябре 2020 года разобрался с Василем Ломаченко, а теперь его ждет схватка с австралийцем Джорджем Камбососом.