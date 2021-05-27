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"Ломаченко хотел покончить с собой": Лопес сделал громкое заявление (видео)

"Ломаченко хотел покончить с собой": Лопес сделал громкое заявление (видео)
Обновлено 14:39 Сегодня Телеграф Фото: Instagram teofimolopez

Абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе американец Теофимо Лопес заявил, что украинский боксер Василий Ломаченко испытывал серьезные психологические проблемы после поражения в бою с ним.

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На вопрос журналистки про то, что Ломаченко считает, что его бой с Тео был ничейным, Лопес заявил о глубочайшей депрессии украинца, который потерял все титулы в одном поединке. Кроме того, Теофимо отметил, что Василий даже хотел покончить с жизнью. Ну и напоследок американец вновь "послал" Ломаченко и его команду, которые требуют реванш.

"Лома, я слышал громкие новости, что ты хотел сдаться и завершить карьеру после поражения, что ты глубоко ушел в себя, хотел остановиться и пережил тяжелую депрессию. Его команда сказала ему, чтобы он говорил о ничьей, поскольку они не хотят, чтобы Ломаченко испытывал такое психологическое давление. Я даже слышал, что на определенном этапе он хотел покончить с собой", - заявил Лопес в интервью Youtube-каналу Helen Yee Sports.

 "Телеграф" напоминает, что в октябре 2020 года Ломаченко решением судей проиграл Лопесу в битве за статус абсолютного чемпиона мира. Позднее Василий сделал серию роликов, на которых показал, как он избивал Теофимо в ринге, а тот в ответ бил только в блок. Сейчас украинец готовится к бою с опытным японцем, а американец скоро проведет защиту титулов в бою с небитым австралийцем.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.
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