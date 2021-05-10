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Ломаченко отправился в США для подготовки к бою с Накатани (видео)

Ломаченко отправился в США для подготовки к бою с Накатани (видео)
Обновлено 15:02 Сегодня Телеграф

Украинский боксер Василий Ломаченко проведет свою подготовку к бою с японцем Масаеши Накатани в США. 10 мая украинец вылетел в Штаты, об этом сообщает Instagram-страничка lomus_official. 

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"Готовность №1. Василий Ломаченко отправился в США, где пройдет финальная стадия подготовки к бою с Масаеши Накатани", - гласит сообщение. В посте также опубликовано соответствующее фото и видео.

 
 
 
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Публикация от LomUs (@lomus_official)

"Телеграф" напоминает, что бой Ломаченко - Накатани пройдет 26 июня в Лас-Вегасе.

В своем последнем бою Василий единогласным решением судей проиграл американцу Теофимо Лопесу. Накатани, в свою очередь, нокаутировал Феликса Вердехо. Примечательно, что японец также сражался с Лопесом и также проигрывал ему решением судей.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Василий Ломаченко, Масаеши Накатани.
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