Ломаченко отправился в США для подготовки к бою с Накатани (видео)

Украинский боксер Василий Ломаченко проведет свою подготовку к бою с японцем Масаеши Накатани в США. 10 мая украинец вылетел в Штаты, об этом сообщает Instagram-страничка lomus_official.

"Готовность №1. Василий Ломаченко отправился в США, где пройдет финальная стадия подготовки к бою с Масаеши Накатани", - гласит сообщение. В посте также опубликовано соответствующее фото и видео.

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"Телеграф" напоминает, что бой Ломаченко - Накатани пройдет 26 июня в Лас-Вегасе.

В своем последнем бою Василий единогласным решением судей проиграл американцу Теофимо Лопесу. Накатани, в свою очередь, нокаутировал Феликса Вердехо. Примечательно, что японец также сражался с Лопесом и также проигрывал ему решением судей.