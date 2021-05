Бой Ломаченко - Накатани официально объявлен

Экс-чемпион мира в легком весе украинец Василий Ломаченко вернется на ринг в июне. Об этом сообщает пресс-служба Top Rank.

Промоутерская компания украинца планирует в июне 2021 года провести три масштабных ивента, в частности, возвращение украинца запланировано на 26 июня. Соперником украинца является японский легковес Масаеши Накатани. Бой между боксерами состоится в Лас-Вегасе на арене Virgin Hote. Трансляция поединка в США пройдет на канале ESPN.

Top Rank is bringing the heat this summer #StevensonNakathila - ESPN & ESPN+ #InoueDasmarinas - ESPN & ESPN+#LomaNakatani - ESPN+ pic.twitter.com/CVzVkOiy7h

