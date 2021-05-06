Бой Ломаченко - Накатани официально объявлен

Экс-чемпион мира в легком весе украинец Василий Ломаченко вернется на ринг в июне. Об этом сообщает пресс-служба Top Rank.

Промоутерская компания украинца планирует в июне 2021 года провести три масштабных ивента, в частности, возвращение украинца запланировано на 26 июня. Соперником украинца является японский легковес Масаеши Накатани. Бой между боксерами состоится в Лас-Вегасе на арене Virgin Hote. Трансляция поединка в США пройдет на канале ESPN.

"Телеграф" напоминает, что в своем последнем бою Ломаченко единогласным решением судей проиграл Теофимо Лопесу. Накатани, в свою очередь, нокаутировал Феликса Вердехо. Примечательно, что у японца всего одно поражение в карьере - от того же Лопеса.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Гвоздик объяснил, почему Ломаченко не получит реванш от Лопеса.