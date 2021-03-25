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Известный российский боксер раскритиковал Ломаченко за недооценку Лопеса (видео)

Известный российский боксер раскритиковал Ломаченко за недооценку Лопеса (видео)
Обновлено 18:01 Сегодня Телеграф Фото: Instagram sergeykrusherkovalev

Российский боксер Сергей Ковалев поделился мнением касательно боя Ломаченко - Лопес, в котором украинский боксер потерпел поражение судейским решением. По мнению "Крашера", Василий попросту недооценил американца, что сыграло решающую роль в бою. Также Сергей уверен, что команда Теофимо не даст украинцу реванш.

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"Василий просто недооценил Теофимо. Это было видно по его поведению и действиям до боя. Я слышал выражение Васи, когда у Лопеса еще пояса не было: "Что я, буду с ребенком боксировать? У него даже пояса нет." Когда Лопес взял титул, то Вася заинтересовался абсолютным чемпионством, но недооценил его, несерьезно к нему отнесся. И результат такой. Просто я уже был в такой "тарелке" и знаю, что это такое. Ломаченко дадут реванш, но только Лопес не даст его. Он понимает, что вырвал победу и вошел в историю. Василий, переосмыслив это все, порвет Лопеса, как мне кажется. Когда он подойдет серьезно, то там шансов у Лопеса нет", - рассказал Ковалев в комментарии для Youtube-канала "PRO-бокс с Вадимом Гринихом".

"Телеграф" напоминает, что Ковалев в своем последнем поединке сражался c лучшим боксером современности Саулем Альваресом. Итогом той схватки стала победа мексиканца нокаутом. В октябре 2020 года российский боксер получил срок в США. На счету российского "Крашера" 34 победы в профи при 4 поражениях и одной ничьей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что с Ломаченко хочет сразиться непобедимый чемпион мира из Мексики.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Сергей Ковалев, Василий Ломаченко.
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