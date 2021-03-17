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Непобедимый чемпион мира бросил вызов Ломаченко

Непобедимый чемпион мира бросил вызов Ломаченко
Обновлено 17:58 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм oscarvaldez56

Даже после поражения от Теофимо Лопеса Василий Ломаченко  (14-2, 10 КО) все еще высоко котируется в боксерской среде, и чемпионы мира выстраиваются в очередь, чтобы сразиться с украинцем. Обладатель пояса WBC во втором полулегком весе (до 58,967 кг) 30-летний мексиканец Оскар Вальдес (29-0, 23 КО) начал переговоры с украинцем. Об этом сообщает журналист Televisa Sonora Даниэль Гастелум на своей страничке в twitter.

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Сообщается, что непобедимый Оскар Вальдес ищет нового соперника, а также изъявил желание сразиться с Василием. Ранее Василий неоднократной подчеркивал, что спуститься в весе в том случае, если не будет хороших вариантов продолжения карьеры в легком весе (До 61,235 кг).

Лучшие нокауты Вальдеса:

"Телеграф" напоминает, что в феврале 2021 года Вальдес нокаутировал Мигеля Берчельта и завоевав пояс WBC. Ломаченко свой крайний бой провел в октябре 2020 года, проиграв единогласным решением судей Теофимо Лопесу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ломаченко наехал на Лопесов из-за не желания давать ему реванш.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бокс, Василий Ломаченко, Оскар Вальдес.
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