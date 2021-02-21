Увернулся от серии и вырубил: претендент убойно нокаутировал чемпиона (видео)

В воскресенье, 21 февраля, в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой в первом легком весе по версии WBC Мигель Берчельт - Оскар Вальдес.

Чемпион мексиканец Берчельт не сумел защитить титул в бою со своим соотечественником Вальдесом. 30-летний претендент владел преимуществом по ходу схватки и дважды отправлял оппонента в нокдаун. А в 10-м раунде Мигель пошел в решительную атаку, выбросив серию ударов, однако Оскар увернулся и нанес мощный встречный удар, который отправил 29-летнего чемпиона в тяжелый нокаут.

Видео нокаута в бою Мигель Берчельт - Оскар Вальдес:

Для Берчельта это поражение стало вторым на профессиональном ринге при 37 победах, непобедимый Вальдес выиграл 29 поединков.

Ранее "Телеграф" рассказывал о брутальном нокауте на вечере бокса в США.