Экс-чемпион мира в весе Ломаченко убойно нокаутировал соперника (видео)

В субботу, 13 февраля, на арене The Bubble в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стало возвращение на ринг бывшего чемпиона мира в легком весе по версии IBF ганца Ричарда Комми.

В главном поединке карда Комми уничтожил представителя Доминиканской Республики Джексона Маринеса. В шестом раунде 33-летний Ричард жестким одиночным ударом с правой отправил оппонента в глубокий нокаут. Этот успех стал для ганца 30-м в карьере при трех поражениях, а 30-летний доминиканец проиграл во второй раз, имея в своем активе 19 побед.

Видео нокаута в бою Ричард Комми - Джексон Маринес:

Примечательно, что за поединком наблюдал американец Теофимо Лопес, который расправился с Комми в 2019 году.

The support wasn't just in the locker room before the fight.@TeofimoLopez is looming ringside, encouraging @RichardCommey in the middle rounds of this main event.#CommeyMarinez | LIVE NOW on ESPN pic.twitter.com/VUQVXN7yVU

— Top Rank Boxing (@trboxing) February 14, 2021