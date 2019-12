Комми - Лопес: жесткий встречный и избиение в углу ринга (Видео)

В Нью-Йорке состоялся бой между чемпионом мира в легком весе по версии IBF Ричардом Комми и Теофимо Лопесом, который нокаутировал соперника уже во втором раунде и отобрал чемпионский пояс.

Уже во втором раунде претендент серий мощных ударов в углу ринга остановил чемпиона.d

Видео нокдауна:

Teofimo Lopez (15-0, 12 KO’s) is the new IBF lightweight champion with the spectacular TKO-2 over Ghana’s Richard Commey (29-3) in Madison Square Garden

ESPN pic.twitter.com/wXqmzCga5n

15 декабря 2019 г.