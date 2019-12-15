Теофимо Лопес завоевал чемпионский пояс, приблизив свой бой с Ломаченко (Видео)

Новости спорта:Уже в следующем поединке Теофимо Лопес может стать соперником Василия Ломаченко.



В Нью-Йорке на арене Madison Square Garden Ричард Комми проиграл титул IBF в легком весе Теофимо Лопесу.

Претендент на титул пошел вперед с первых минут боя, но встречался с жестким джебом соперника.

Уже в начале второго раунда Комми пропустил удар, после которого его повело, чем воспользовался Лопес и бросился в атаку, которая завершилась нокдауном для чемпиона. Комми поднялся, ео едва стоял на ногах.

Когда боя возобновили Лопес тут же отправился добивать соперника, зажав его возле канатов. Рефери остановил избиение, отдав победу американцу.

Отметим, что теперь Лопес может встретиться с чемпионом WBA, WBO и WBC Василием Ломаченко в объединительном бою.