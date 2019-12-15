Скачать
Воскресенье, 15.12.2019
Комми - Лопес. Видео чемпионского боя
Комми - Лопес. Видео чемпионского боя
Cнигур уступила в финале турнира Al Habtoor
Cнигур уступила в финале турнира Al Habtoor
Битва лидеров: Марлос принес Шахтеру победу над Зарей
Битва лидеров: Марлос принес Шахтеру победу над Зарей
Определился первый полуфиналист клубного чемпионата мира (Фото, Видео)
Определился первый полуфиналист клубного чемпионата мира (Фото, Видео)

Теофимо Лопес завоевал чемпионский пояс, приблизив свой бой с Ломаченко (Видео)

Теофимо Лопес завоевал чемпионский пояс, приблизив свой бой с Ломаченко (Видео)
07:18 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Уже в следующем поединке Теофимо Лопес может стать соперником Василия Ломаченко.


В Нью-Йорке на арене Madison Square Garden Ричард Комми проиграл титул IBF в легком весе Теофимо Лопесу.

Претендент на титул пошел вперед с первых минут боя, но встречался с жестким джебом соперника.

Уже в начале второго раунда Комми пропустил удар, после которого его повело, чем воспользовался Лопес и бросился в атаку, которая завершилась нокдауном для чемпиона. Комми поднялся, ео едва стоял на ногах.

Владимир Кличко получил почетную награду в Германии

Когда боя возобновили Лопес тут же отправился добивать соперника, зажав его возле канатов. Рефери остановил избиение, отдав победу американцу.

Отметим, что теперь Лопес может встретиться с чемпионом WBA, WBO и WBC Василием Ломаченко в объединительном бою.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

IBF, Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Ричард Комми, Теофимо Лопес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заявка Динамо на матч против Десны: есть неожиданности
02 Пушка Мораеса, шедевр Леднева: обзор матча Заря - Шахтер (Видео)
03 В Украине назвали лучшую теннисистку года: вы будете удивлены
04 Клопп назвал главную проблему Ливерпуля
05 Битва лидеров: Марлос принес Шахтеру победу над Зарей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь