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Комми - Лопес. Видео чемпионского боя

Комми - Лопес. Видео чемпионского боя
07:26 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Смотреть полное видео боя Ричард Комми - Теофимо Лопес.

На арене Madison Square Garden в Нью-Йорке прошел чемпионский бой между обладателем титула IBF Ричардом Комми (29–3, 26 KO) из Ганы и претендентом на его титул Теофимо Лопесом (15–0, 12 KO) из США.

Уже в начале второго раунда американец отправил соперника в тяжеоый нокдаун. Комми продолжил бой, но Лопес обрушил на него серию ударов, и рефери был вынужден остановить поединок. Таким образом, Теофимо отобрал у Комми титул.

Смотри полное видео боя Комми - Лопес:

Отметим, что Василий Ломаченко присутствовал на поединке Комми - Лопес и может стать следующим соперником американца.

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Бокс, Новости бокса, Ричард Комми, Теофимо Лопес, Ричард Комми - Теофимо Лопес.
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