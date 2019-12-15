Комми - Лопес. Видео чемпионского боя

Новости спорта:Смотреть полное видео боя Ричард Комми - Теофимо Лопес.

На арене Madison Square Garden в Нью-Йорке прошел чемпионский бой между обладателем титула IBF Ричардом Комми (29–3, 26 KO) из Ганы и претендентом на его титул Теофимо Лопесом (15–0, 12 KO) из США.

Уже в начале второго раунда американец отправил соперника в тяжеоый нокдаун. Комми продолжил бой, но Лопес обрушил на него серию ударов, и рефери был вынужден остановить поединок. Таким образом, Теофимо отобрал у Комми титул.

Смотри полное видео боя Комми - Лопес:

Отметим, что Василий Ломаченко присутствовал на поединке Комми - Лопес и может стать следующим соперником американца.