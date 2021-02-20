Спарринг-партнер Фьюри отправил в глухой нокаут бывшего футболиста (видео)

В минувший уик-энд на вечере бокса в Лас-Вегасе в главном бою шоу экс-чемпион мира в легком весе Ричард Комми добыл зрелищную победу нокаутом. В андеркарде также было на что посмотреть.

В одном из разогревочных поединков любители бокса увидели бой супертяжей Джаред Андерсон - Кингсли Ибе. Непобедимый американец Андерсон, которого приглашали в тренировочный лагерь Тайсона Фьюри, в шестираундовой схватке нокаутировал американца нигерийского происхождения Ибе, который ранее занимался американским футболом. В последнем раунде Джаред мощнейшим ударом с левой отправил соперника в глухой нокаут.

Эта победа стала для 21-летнего Андерсона восьмой в карьере, при чем все были добыты досрочно. 27-летний Ибе проиграл во второй раз, имея в своем послужном списке 5 побед и одну ничью.

Видео нокаута в бою Джаред Андерсон - Кингсли Ибе:

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