Спарринг-партнер Фьюри отправил в глухой нокаут бывшего футболиста (видео)

В минувший уик-энд на вечере бокса в Лас-Вегасе в главном бою шоу экс-чемпион мира в легком весе Ричард Комми добыл зрелищную победу нокаутом. В андеркарде также было на что посмотреть.
В одном из разогревочных поединков любители бокса увидели бой супертяжей Джаред Андерсон - Кингсли Ибе. Непобедимый американец Андерсон, которого приглашали в тренировочный лагерь Тайсона Фьюри, в шестираундовой схватке нокаутировал американца нигерийского происхождения Ибе, который ранее занимался американским футболом. В последнем раунде Джаред мощнейшим ударом с левой отправил соперника в глухой нокаут.
Эта победа стала для 21-летнего Андерсона восьмой в карьере, при чем все были добыты досрочно. 27-летний Ибе проиграл во второй раз, имея в своем послужном списке 5 побед и одну ничью.
Видео нокаута в бою Джаред Андерсон - Кингсли Ибе:
OH. MY. GOODNESS. @TeamBigBabyy on repeat! #CommeyMarinez | #SCTop10 | LIVE on ESPN pic.twitter.com/oAI9TZnRHw
— Top Rank Boxing (@trboxing) February 14, 2021
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