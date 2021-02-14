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Мексиканский боксер жестким хуком нокаутировал непобедимого британца (видео)

Мексиканский боксер жестким хуком нокаутировал непобедимого британца (видео)
Обновлено 11:00 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер matchroomboxing

В субботу, 13 февраля, в Лондоне на Wembley Arena состоялся большой вечер профессионального бокса от промоутерской компании Matchroom Boxing. В главном поединке шоу на ринг вышли представители полулегкого веса Джош Уоррингтон и Маурисио Лара.

Непобедимый боксер в первом раунде проучил "грязного" соперника (видео)

30-летний британец Уоррингтон подходил к этой схватке в качестве непобедимого боксера, однако оставить "0" в графе поражений ему не удалось. 22-летний мексиканец полностью разобрал оппонента, сначала отправив Джоша в нокдаун в четвертом раунде, а затем разрушительным хуком нокаутировав соперника. Для Лары этот успех стал 22-м в карьере при двух поражениях, Джош проиграл впервые, имея в своем активе 30 побед.

Видео нокаута в бою Джош Уоррингтон - Маурисио Лара:

Ранее "Телеграф" сообщал о брутальном нокауте на вечере бокса в Лос-Анджелесе.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,279

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Бокс, Нокаут, Джош Уоррингтон, Маурисио Лара.
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