Скачать
Вторник, 16.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Форвард сборной Украины оформил хет-трик плюс ассист в Бельгии (видео)
Форвард сборной Украины оформил хет-трик плюс ассист в Бельгии (видео)
"Маккаби" Тель-Авив - "Шахтер": где и когда смотреть матч Лиги Европы
"Маккаби" Тель-Авив - "Шахтер": где и когда смотреть матч Лиги Европы
"Беззубый" украинский футболист женился: фото избранницы
"Беззубый" украинский футболист женился: фото избранницы
"Пушка из Первой лиги": назван лучший гол 2020 года в Украине (видео)
"Пушка из Первой лиги": назван лучший гол 2020 года в Украине (видео)

Украинский боксер использовал борцовский прием во время чемпионского боя (видео)

Украинский боксер использовал борцовский прием во время чемпионского боя (видео)
Обновлено 19:05 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм _abramyan_0001_

Украинский боксер первого полусреднего веса Александр "Танк" Абрамян использовал прием из борьбы во время боя.

Боксер в титульном бою градом ударов нокаутировал соперника (видео)

В 10-раундовой схватке с казахстанским боксером Даулетом Даукеновым Абрамян добыл убедительную победу судейским решением. Украшением схватки стал тяжелый нокдаун от украинца, однако представитель Казахстана сумел подняться и пройти всю дистанцию поединка. В схватке был еще один интересный момент - в восьмом раунде Абрамян попросту бросил соперника на настил ринге. Рефери, к слову, никак не отреагировал на случившееся.

Видео броска Абрамяна:

Видео нокдауна в бою Александр Абрамян - Даулет Даукенов:

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Alexander TANK Abramyan (@_abramyan_0001_)

Одержав победу, Александр выиграл вакантный второстепенный пояс WBC Asian Continental в первом полусреднем весе. Для "Танка" эта победа стал пятой в карьере при одном поражении. Даулет проиграл во второй раз, имея в активе 8 побед.

Ранее "Телеграф" рассказывал о брутальном нокауте от экс-чемпиона мира в весе Ломаченко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 154

Все по теме:

Бокс, WBC, Нокаут, Александр Абрамян, Даулет Даукенов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Форвард сборной Украины оформил хет-трик плюс ассист в Бельгии (видео)
02 "Динамо" - "Брюгге": букмекеры озадачили своим прогнозом на матч
03 "Барселона" - ПСЖ: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
04 Ракицкий заявил, что Луческу возглавил "Динамо", чтобы не умереть
05 "РБ Лейпциг" - "Ливерпуль": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь