Украинский боксер использовал борцовский прием во время чемпионского боя (видео)

Украинский боксер первого полусреднего веса Александр "Танк" Абрамян использовал прием из борьбы во время боя.

В 10-раундовой схватке с казахстанским боксером Даулетом Даукеновым Абрамян добыл убедительную победу судейским решением. Украшением схватки стал тяжелый нокдаун от украинца, однако представитель Казахстана сумел подняться и пройти всю дистанцию поединка. В схватке был еще один интересный момент - в восьмом раунде Абрамян попросту бросил соперника на настил ринге. Рефери, к слову, никак не отреагировал на случившееся.

Видео броска Абрамяна:

Видео нокдауна в бою Александр Абрамян - Даулет Даукенов:

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Одержав победу, Александр выиграл вакантный второстепенный пояс WBC Asian Continental в первом полусреднем весе. Для "Танка" эта победа стал пятой в карьере при одном поражении. Даулет проиграл во второй раз, имея в активе 8 побед.

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