Боксер в титульном бою градом ударов нокаутировал соперника (видео)

В субботу, 13 февраля, на вечере бокса в Лондоне от промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирна состоялось немало зрелищных поединков. В частности, в андеркарде шоу на ринг вышли представители полулегкого дивизиона - британцы Лей Вуд и Рис Моулд.

Более опытный Вуд захватил преимущество с первого раунда и даже отправил соперника в нокдаун в четвертой трехминутке. А в 9-м раунде наступила развязка. Сначала Лей вновь уронил соперника на канвас, а через несколько мгновений после града пропущенных ударов Рис оказался в тяжелом нокауте.

Этот успех стал для 32-летнего Вуда 24-м в карьере при двух поражениях. Кроме того, он завоевал вакантный пояс чемпиона Британии в полулегком весе. 26-летний Моулд, в свою очередь, проиграл впервые в 14-и боях.

Видео нокаута в бою Лей Вуд - Рис Моулд - в обзоре вечера бокса в Лондоне:

"Телеграф" напоминает, что главный бой вечера в Лондоне завершился громкой сенсацией.