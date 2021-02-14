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Боксер в титульном бою градом ударов нокаутировал соперника (видео)

Боксер в титульном бою градом ударов нокаутировал соперника (видео)
Обновлено 11:52 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер BBBofCuk

В субботу, 13 февраля, на вечере бокса в Лондоне от промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирна состоялось немало зрелищных поединков. В частности, в андеркарде шоу на ринг вышли представители полулегкого дивизиона -  британцы Лей Вуд и Рис Моулд.

Непобедимый боксер отправил соперника в нокаут лицом в канвас (видео)

Более опытный Вуд захватил преимущество с первого раунда и даже отправил соперника в нокдаун в четвертой трехминутке. А в 9-м раунде наступила развязка. Сначала Лей вновь уронил соперника на канвас, а через несколько мгновений после града пропущенных ударов Рис оказался в тяжелом нокауте.

Этот успех стал для 32-летнего Вуда 24-м в карьере при двух поражениях. Кроме того, он завоевал вакантный пояс чемпиона Британии в полулегком весе. 26-летний Моулд, в свою очередь, проиграл впервые в 14-и боях.

Видео нокаута в бою Лей Вуд - Рис Моулд - в обзоре вечера бокса в Лондоне:

"Телеграф" напоминает, что главный бой вечера в Лондоне завершился громкой сенсацией.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 818

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Бокс, Нокаут, Лей Вуд, Рис Моулд.
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