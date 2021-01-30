Скачать
Суббота, 30.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Итальянский боец ММА забил россиянина на турнире в Сингапуре (видео)
Итальянский боец ММА забил россиянина на турнире в Сингапуре (видео)
Аж капа вылетела: кикбоксер поймал соперника встречным ударом (видео)
Аж капа вылетела: кикбоксер поймал соперника встречным ударом (видео)
В Бельгии вратарь забавно ошибся, а затем хладнокровно поймал мяч (видео)
В Бельгии вратарь забавно ошибся, а затем хладнокровно поймал мяч (видео)
"Динамо" – "Лудогорец": онлайн видеотрансляция матча
"Динамо" – "Лудогорец": онлайн видеотрансляция матча

Непобедимый боксер отправил соперника в нокаут лицом в канвас (видео)

Непобедимый боксер отправил соперника в нокаут лицом в канвас (видео)
Обновлено 11:41 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм silyagin_

В пятницу, 29 января, в Москве состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой во втором среднем весе между небитым представителем РФ Павлом Силягиным и боксером из Венесуэлы Омаром Гарсией.

Непобедимые боксеры устроили рубку с четырьмя нокдаунами (видео)

Уже в первом раунде Силягин встречным ударом с правой пошатнул оппонента, а затем через несколько секунд блестящей серией ударов нокаутировал соперника, который упал лицом в канвас. Этот успех стал шестым в профессиональной карьере 27-летнего россиянина, а вот 30-летний Гарсия проиграл в 4-й раз при 16-и победах.

Видео нокаута в бою Павел Силягин - Омар Гарсия:

Ранее "Телеграф" рассказывал о зрелищном нокауте на вечере бокса в Анкасвилле.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 2,887

Все по теме:

Бокс, Нокаут, Павел Силягин, Омар Гарсия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Бельгии вратарь забавно ошибся, а затем хладнокровно поймал мяч (видео)
02 Непобедимый боксер отправил соперника в нокаут лицом в канвас (видео)
03 Непобедимый супертяж Брайан нокаутировал Стиверна в чемпионском бою (видео)
04 "Он умеет играть в футбол": Гвардиола похвалил Зинченко
05 Итальянский боец ММА забил россиянина на турнире в Сингапуре (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь