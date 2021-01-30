Непобедимый боксер отправил соперника в нокаут лицом в канвас (видео)

В пятницу, 29 января, в Москве состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой во втором среднем весе между небитым представителем РФ Павлом Силягиным и боксером из Венесуэлы Омаром Гарсией.

Уже в первом раунде Силягин встречным ударом с правой пошатнул оппонента, а затем через несколько секунд блестящей серией ударов нокаутировал соперника, который упал лицом в канвас. Этот успех стал шестым в профессиональной карьере 27-летнего россиянина, а вот 30-летний Гарсия проиграл в 4-й раз при 16-и победах.

Видео нокаута в бою Павел Силягин - Омар Гарсия:

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