Небитый боксер в весе Ломаченко сделал отбивную из соперника (видео)

В воскресенье, 24 января (время киевское), в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой во втором легчайшем весе по версии WBO Анджело Лео - Стефен Фултон. В андеркарде шоу в ринге сразились представители легкого веса американцы Роландо Ромеро и Эйвери Спарроу.

Непобедимый Ромеро уже на первой минуте уложил соперника на канвас. Эйвери без проблем поднялся, ведь удар был не сильный, однако навязать сопротивление более мастеровитому оппоненту он не сумел. В итоге после еще одного падения, которое не засчитали как нокдаун, угол Спарроу сдался. Таким образом, небитый 25-летний Роландо добыл свою 13-ю победу в профи. Эйвери проиграл в третий раз и впервые досрочно при 10 успехах.

Видео нокаута в бою Роландо Ромеро - Эйвери Спарроу:

Ранее "Телеграф" сообщал, что на этом вечере бокса Рэйз Алим жестко нокаутировал Вика Пасилльяса.