Боксер-чемпион разгромно проиграл претенденту (видео)

В воскресенье, 24 января (время киевское), в Анкасвилле прошел вечер профессионального бокса, главным событием которого стал чемпионский бой во втором легчайшем весе по версии WBO Анджело Лео - Стефен Фултон.

Действующий чемпион американец Анджело Лео не сумел навязать борьбы Стефену Фултону, однако бой продлился все отведенные 12 раундов, по итогам которых все судьи отдали побед у Лео: 109-119, 109-119, 110-118. Таким образом, Фултон добыл 19-ю победу в профи при отсутствии поражений. А вот Лео проиграл впервые, имея в активе 20 побед.

Лучшие моменты боя Анджело Лео - Стефен Фултон:

Ранее "Телеграф" показывал нокауты на этом вечере бокса в боях Роландо Ромеро - Эйвери Спарроу и Вик Пасилльяс - Рэйз Алим.